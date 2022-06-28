إنشاء جامعات خاصة وأهلية.. الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - 1.فى إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى التعليم العالى والبحث العلمى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح.

ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والهندسة، والإدارة والعلوم السياسية، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

كما نظم مشروع القرار مهام كل من مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها تحديدا دقيقا، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضا الدرجات والشهادات العلمية التى تمنحها الجامعة، وشروط منحها.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها بمحافظة الدقهلية.

ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، هى: الدراسات القانونية، والطب البيطرى، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة.

ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هى: الطب البيطرى، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب، على أن تتضمن كلية "القانون والانسانيات" كلا من تخصصات: القانون الدولى، والعقود الدولية، والتحكيم الدولى، وتكون الدراسة باللغتين الانجليزية والفرنسية.

4.فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التى تعمل وفقا لأحدث النظم العالمية، فضلا عن كونها لا تهدف إلى الربح، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية.

ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.

كما نظم مشروع القرار مهام كل من مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، وحدد اختصاصات كل منها تحديدا دقيقا، كما حدد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب بالجامعة، وتناول أيضا الدرجات والشهادات العلمية التى تمنحها الجامعة، وشروط منحها.

5.فى إطار توجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار، بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 105.18 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الصالحية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة منطقة استثمارية، تقوم على الأنشطة الصناعية المختلفة التى تعتمد على منتجات الأراضى الزراعية المحيطة، مثل مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفاكهة، وثلاجات الحفظ، ومصانع عصائر ومنتجات غذائية، والعديد من المشروعات الأخرى.

6.وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، لعدد (36) مشروعا، لكل من وزارتى الإسكان، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها.

7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 24.71 فدان، بناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة المنيا، بغرض اقامة محطة طاقة شمسية، من خلال استثمارات القطاع الخاص.