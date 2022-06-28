رئيس الوزراء يوجه بضرورة توفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حرص مصر على التنسيق والتشاور على نحو مستمر مع الأشقاء فى الدول العربية، لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون العربى المشترك.





جاء ذلك فى تعقيبه، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على نتائج زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر إلى مصر، والتحرك الخارجى للرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى كل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين.

وفى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء مواصلة انعقاد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، وذلك فى إطار التنسيق لتنظيم هذا المؤتمر الدولى المهم، الذى يُكرس دور مصر فى ملف "المناخ" الذى يشغل الذهن العالمى، ويحظى باهتمام الدول والحكومات.

وعلى الصعيد المحلى، تناول رئيس الوزراء نتائج زيارته مطلع هذا الأسبوع إلى محافظة الغربية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة، فى مواقع العمل والتنفيذ، مشدداً على أن الحكومة تحرص على تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، والمشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والتى تخدم المواطن وترتقى بالخدمات المقدمة له.

كما أشار إلى الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسى، الذى عقد أمس، وشهد بحث آليات تنفيذ استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، كأحد أهم أدوات تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والذى يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطى من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتم متابعته شهرياً، خصوصا فى ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.