محلية النواب تبدأ مناقشات طلبات إحاطة للبحيرة بحضور المحافظ..وآمنة يؤكد حل أزمة الكثافة الطلابية«صور»

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707581/محلية-النواب-تبدأ-مناقشات-طلبات-إحاطة-للبحيرة-بحضور-المحافظوآمنة-يؤكد-حل-أزمة-الكثافة-الطلابيةصور

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لمحافظ البحيرة، بحضور اللواء المحافظ هشام آمنة.

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وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم النجاح في حل مشكلة الكثافة الطلابية، من خلال توفير المدارس بكل مكان، مشيدا بدور الأهالي في زيادة حجم التبرعات لعمل مدارس جديدة.

جاء ذلك ردا على طلب النائب أحمد الشيشيني، بشأن استغلال جزء من الأرض المقام عليها مدرسة أحمد يونس بالنجيلة مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة، ومساحتها 7000 متر لإنشاء مشروعات ذات نفع عام عليها لخدمة المواطنين "مكتب بريد، سجل مدني، سوق تجارى، موقف عام، ومبنى خدمات متكاملة".

محلية النواب تبدأ مناقشات طلبات إحاطة للبحيرة بحضور المحافظ..وآمنة يؤكد حل أزمة الكثافة الطلابية

وطالب النائب أيضا بتخصيص قطعة أرض مقام عليها مدرسة تؤول ملكيتها لمكتب تشغيل الخريجين بقرية النجيلة مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة، وتبلغ مساحتها 5000 لصالح هيئة الأبنية التعليمية، واستغلال باقي المساحة للنفع العام.

وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم سوف تقدم تقريرا عن حاجة محافظة البحيرة من المدارس، سواء بناء أو تطوير.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن التوسعات للمدرسة موضوع الطلب متوفرة، والمحافظة تقدم الصيانة بشكل دوري للمدرسة.