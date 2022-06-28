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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707580/رئيس-مشروعات-النواب-بلقاء-محافظ-دمياط-البرلمان-والحكومة-يعملان-من-أجل-بناء-الدولة

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة يعملان معا من أجل بناء الدولة المصرية، لافتا أننا في اتجاه واحد ورؤية مشتركة.

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القانون رقم 152

وأضاف مرعي، أن الرؤية المشتركة أثبتت أننا لم يكن لدينا توجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتاهية الصغر، وكان يوجد للمشروعات أكثر من 6 تعريفات كل جهة تعمل بها، مؤكدا أن القانون 152 حل هذه المشكلة، أن القانون هذا يوجد فيه 109 مادة، ويعد من القوانين الوحيدة التي أصدرها البرلمان لا يوجد فيها إجراءات عقابية على المواطنين.

البطالة في محافظة دمياط

جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن 109 مادة التي توجد في القانون رقم 152 جميعها مميزات لكل صاحب نشاط، لافتا أن هناك مشكلة في محافظة دمياط وهي أن نسبة البطالة تمثل 21% نتيجة الأزمات العالمية التي فرضت نفسها على الدول والمتثملة في أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم بدأنا التفكير نحو إحلال الواردات.