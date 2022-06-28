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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707576/سقوط-شخص-بالقاهرة-لإتجاره-بالنقد-الأجنبى-خارج-السوق-المصرفي

نجح رجال الشرطة بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج السوق المصرفي، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"

اعتراف المتهمين

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة سرقة الدراجات النارية

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"

التحريات

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض دراجة نارية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " وتبين أنها مُبلغ بسرقتها

مواجهة المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وإعترفا بسرقة دراجة نارية أُخرى بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المشار إليها وأمكن التوصل لمالكها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط لص سرق مجوهرات

نجح ضباط أمن القاهرة في القبض شخص بالقاهرة لسرقته مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالتجمع الخامس بأسلوب كسر الكالون.

بداية الواقعة

بداية الواقعة وعندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم بإكتشافه كسر كالون باب الفيلا سكنه وسرقة مشغولات ذهبية – 2 كاميرا - 23 عملة معدنية – بعض المتعلقات.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) وأن السيارة كانت حيازة (أحد الأشخاص "يعمل عليها كسائق" "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة عقب تقنيين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه

اعتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ وعلمه بعدم تواجد المجنى عليه وأسرته بالفيلا إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها

كسر الكالون

وفى سبيل ذلك توجه للفيلا محل البلاغ وتمكن من الدخول عقب قيامه بكسر كالون الباب الخارجى والداخلى للفيلا وإستولى على المسروقات ولاذ بالفرار بإستخدام السيارة المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.