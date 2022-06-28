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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707575/النائب-أحمد-صبور-ثورة-30-يونيو-المجيدة-ستظل-علامة-مضيئة-في-تاريخ-مصر

هنأ المهندس أحمد صبور ، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أن هذا اليوم سيظل نقطة تحول في تاريخ مصر.

دوت الخليج

النائب أحمد صبور: ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر

وأكد «صبور»، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الإرهاب، الذي حاولت جماعة الإخوان فرضه علي الشعب المصري من خلال أخونة الدولة المصرية، وتفكيك مفاصل الدولة المصرية.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن السنوات الماضية نجحت مصر في استعادة مكانتها كدولة رائدة في إقليمها، لها تأثير دولي في القضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية".

وتابع، «سيظل يوم 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر تعكس تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه تحت حماية الجيش المصري العظيم من أجل إنقاذ مصر من الجماعة الإرهابية».

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو .

وجاء فى نص برقية الهنئة، : فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ..احتراما وتقديرا .. فانه بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلي فخامتكم أسمي أيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة .