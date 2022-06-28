انت الان تتابع تفاصيل خبر الوجه القاسي لكرة القدم.. أندية تاريخية تذوقت مرارة الهبوط من الدوري على غرار أهلي جدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707571/الوجه-القاسي-لكرة-القدم-أندية-تاريخية-تذوقت-مرارة-الهبوط--من-الدوري-على-غرار-أهلي-جدة

شهدت الملاعب السعودية أمس الاثنين، حدث تاريخي بهبوط نادي اتحاد جدة، إلى دوري الدرجة الأولى من الدوري السعودي، عقب تعادله سلبياً أمام فريق الشباب، في الجولة 30 والختامية من دوري محمد بن سلمان.

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وعاشت جماهير الأهلي، ليلة امتلئت عليهم بالكوابيس بعد أن أُعلن رسمياً غياب شمس قلعة الكؤوس عن دوري محمد بن سلمان ، فالفريق هو أحد أعرق أندية الدوري السعودي، والمُتوج باللقب 3 مرات، وهبوطه بهذه الطريقة يعد إخلال بقوانين كرة القدم، فالأهلي مدجج بالنجوم وكان ينافس على البطولة في السنوات الماضية، ولكن الجمهو لا يعرف كيف ومتى حدث هذا الأمر، الذي يعد سبقة تاريخية في الدوري السعودي والدوريات العربية.

وتستمر كرة القدم في الكشف كل يوم عن فصل سئ من فصولها، وخلال هذا التقرير نستعرض لكم كيف تذوقت بعض الأندية هذا الوجه القبيح للساحرة المستديرة، متقبلة الفصول والأحوال:

_ شهد موسم 2021/2022، على حدث مماثل لما حدث مع فريق أهلي جدة، فقد ودع نادي سانت إتيان، منافسات بطولة الدوري الفرنسي، عقب خسارته للمحلق المؤدي للهبوط، ونزل للدرجة الأدنى من منافسات الدوري الفرنسي، وهذا كان أمر غير طبيعي ولا يحدث كل يوم، فالفريق هو أحد الأندية التاريخية بالدوري، وصاحب التتويجات الأكثر بعدد 10 مرات، مناصفة مع نادي باريس سان جيرمان، لذا يعد أمر هبوطه أمر لا يُصدق.

_ نادي بوردو الفرنسي هو الآخر، هبط إلى دوري الدرجة الأدنى من الدوري الفرنسي، وصُدر قراراً بهبوطه للدرجة الثالثة بسبب قواعد اللعب النظيف، ويعد بوردو من الأندية صاحبة الباع الكبير في البطولة الفرنسية، وسبق وأن تُوج بـ 6 ألقاب من البطولة.

_ أما عن الدوري الإيطالي، فكان فريق جنوة هو أحد ضحايا مراكز الهبوط، بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب الكالتشيو، وعلى الرغم من أن الفريق يعد من رابع أكثر الأندية تتويجاً بالدوري الإيطالي، إلا أن عالم الساحرة المستديرة لن يرحمه وقذف به إلى المرحل الأدنى من البطولة.

_ ولحق بجنوة، فريق كالياري، الذي كان ضيفاً معتاداً على الدوري وبطل له عام 1970، ولكنه في الأخير هبط إلى الدرجة الأولى من البطولة الإيطالية.

_أما في الدوري المغربي، فهبط فريق الكوكب المراكشي، وهو من الأندية الكبيرة في الدوري المغربي، ويتواجد بين 7 أندية مغربية تمكنت من حصد لقب قاري، بتتويجه بأس الاتحاد الإفريقي عام 1996.