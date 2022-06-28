ضياء داود بلقاء محافظ دمياط بلجنة المشروعات:المثكات لا تصلح حال الصناعة فى مصر«صور وفيديو»

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707570/ضياء-داود-بلقاء-محافظ-دمياط-بلجنة-المشروعاتالمثكات-لا-تصلح-حال-الصناعة-فى-مصرصور-وفيديو

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن وجود لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن اللجان النوعية بالبرلمان كانت ترجمة لإرادة المصريين فى الفصل التشريعى الأول بأهمية أن نكون أمام تنمية حقيقية وليس نمو فقط خاصة أن هذا القطاع متماس مع مختلف الفئات العمرية للمصريين ويساعد على التنمية الحقيقة.

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جاء ذلك فى كلمته بإجتماع محافظ دمياط أثناء زيارة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدمياط، مؤكدا على أن التنمية الحقيقية دائما ما يصاحبه رؤية واضحة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن محافظة دمياط هى محافظة استثنائية فيما تملكة من إمكانيات غير مستغلة فى قطاع الصناعة، ودائما ماشكل المحافظة ليست من المحافظة ذاتها بقدر ما تكون رد فعل لأوضاع إقتصادية حيث أنها من أكبر المحافظات إرتباطا بالوضع الإقتصادى العالمى والإقليمى، وأشير إلى الإقليمى بشكل محدد لأننا كنا نصدر لمنطقة الخليج حتى 2011وخلال الـ 10 سنوات الأخيرة تواجد أسواق ناشئة أكثر تطورًا منا وخاصة فى أندونيسيا ومن ثم حل محل المنتج الدمياطى.

ضياء داود بلقاء محافظ دمياط بلجنة المشروعات:المثكات لا تصلح حال الصناعة فى مصر

ولفت النائب ضياء الدين داود إلى أنه بجانب الأسواق الناشئة أصبحنا أمام تطور كبير جدا فى الصناعة العالمية، مع قضية المناخ والتضيق الذى صاحبها بشأن الغابات والحصول منها على الأخشاب الطبيعية،وبالتالى ترتب زيادة الأسعار ومن ثم تم التوجه لسوق الأخشاب المصنعة والمهتز فى الأساس وهو ما خلق أزمة فى مدخلات صناعة الأثاث فى دمياط وتدخل الدولة فى إنقاذ هذا الوضع يمثل دائما مثكنات مؤقتة لا تحسن وضع الصناعة إطلاقا.

ضياء داود بلقاء محافظ دمياط بلجنة المشروعات:المثكات لا تصلح حال الصناعة فى مصر