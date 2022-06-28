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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707568/حمو-بيكا-بعد-استقالة-هاني-شاكر-لكل-باب-اتقفل-في-وشي-أنا-راجع

يبدو أن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا من أكثر الأشخاص سعادة بإستقالة نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر عن منصبه، وذلك بسبب الخلافات التي كانت تحدث بينهما بشكل مستمر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليقات حمو بيكا عن استقالة هاني شاكر

وظهرت سعادة حمو بيكا من هذا القرار الذي اتخذه هاني شاكر في مساء أمس الإثنين من خلال مجموعة منشورات شاركها مع الجمهور عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي والذي كان محتواه بأن عائد بقوة ليدوس على كل من ظلمه وقفل الباب في وجهه.

أتى منشور حمو بيكا الأول على النحو الأتي: الوحش راجع يا شوية جواج، وفيه منشور أخر كتبت حمو بيكا: "لكل باب اتقفل في وشي.. أنا راجع اشتري العمارة".

حمو بيكا عن هاني شاكر: “ظلمني وعايش زي الميت بسببه”

جدير بالذكر أن حمو بيكا من أكثر أعداء هاني شاكر، فهو دائما ما يخرج وويهاجمه ويتهمه بظلمه له وتسببه في دخوله في حالة نفسية سيئة، اذ قال في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم: ““عندي 30 ألف متفرج بيهتفوا باسمي.. ومش كل حد عنده سلطه يتحكم في البشر، إحنا بشر قدرنا شوية.. ودي حياتنا معندناش حاجة غيرها، أنا تعبت.. أنت كنت عايش في قصر وأنا عايش في أوضة، ربنا هيحاسبك عشان بتقطع أكل عيشي، انت جرحتني وهزقتني وبتتنمر عليا لدرجة اني بقيت عايش زي الميت. ومش مسمحك لحد يوم الدين”.

واختتم رسالته لهاني شاكر فقال: “مش خايف ومش هيكتم نفسي ويرفع القواضي اللي عيزها مش كل مرة هيطلع يجرح فينا”.

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استقالة هاني شاكر

وكانت قد صرحت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج بإستقالة الفنان هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقة، أتى ذلك بعد الجدل والخلافات التي حدث اليوم في جلسة اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، الأمر الذي أكده النقيب خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب في مساء أمس الإثنين.