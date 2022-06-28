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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707565/أرقام-إبراهيم-نور-الدين-هذا-الموسم-قبل-مواجهة-الزمالك-فى-الدوري-المصري

يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة سيراميكا بالجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام إبراهيم نور الدين هذا الموسم

أدار إبراهيم نور الدين أدار 13 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

فيما أدار 11 مباراة في الدوري و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وتولي قيادة مواجهتين للزمالك ، أمام فريق الجونة و الثانية أمام الإسماعيلي، حيث المباراة هي الأولى له أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري هذا الموسم.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.