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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707564/النائب-إيهاب-منصور-يطالب-بمراعاة-المواصفات-الهندسية-الملائمة-لذوي-الإعاقة-في-الشوارع-والأرصفة

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وقيادات المحافظة، بمراعاة تطبيق المعايير الهندسية للطرق والأرصفة الخاصة بالتيسير على ذوي الإعاقة.

دوت الخليج

مراعاة المواصفات الهندسية الملائمة لذوي الإعاقة في الشوارع والأرصفة

وأشار منصور، إلى معاناة ذوي الإعاقة فى الشوارع، لافتا إلى أن ذوي الإعاقة يعانون في العديد من الشوارع مثل شارع خاتم المرسلين الذي يعانى ذوى الإعاقة من عدم إمكانية عبورهم للرصيف فيه، بسبب عدم تطبيق كود الاتاحة الخاص بذوى الاعاقة.

النائب إيهاب منصور: بعض الأرصفة يصل ارتفاعها لـ 70 سم والالتزام بالمواصفات سيؤدي للتيسير على 11.5 مليون مواطن من ذوى الاعاقة

وأوضح النائب، أنه من السهل تطبيق كود الاتاحة الخاص بذوي الإعاقة، في هذا الشارع وغيره، ولكن المسئولين لا يكترثوا بهذا الأمر، وقد شدد المحافظ على المسئولين بأهمية هذا الأمر، وأن يقوموا بتنفيذ كود الاتاحة للتسهيل على ذوى الاعاقة .

وردا على تعليق أحد مسئولي الطرق بالمحافظة الذى قال إن التنفيذ يتم طبقا للمواصفات، وإن ارتفاع أى رصيف لا يزيد عن 15 سم، أشار النائب إلى أن بعض الأرصفة ليست كما قيل ارتفاعها 15 سم، حيث يصل ارتفاع بعض الأرصفة فى بعض الشوارع إلى 70 سم مثلما هو الحال في شارع فيصل على سبيل المثال.

وأكد النائب إيهاب منصور على أنه يجب أن يتم الالتزام بالمواصفات الهندسية وتطبيقها، ولاسيما أن هذا الأمر غير مكلف ولكنه سيكون بادرة جيدة للتيسير على 11.5 مليون مواطن من ذوى الاعاقة.