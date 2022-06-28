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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707561/بأسلوب-كسر-الكالون-ضبط- لص-سرق-مجوهرات-من-فيلا-بالتجمع-الخامس

نجح ضباط أمن القاهرة في القبض شخص بالقاهرة لسرقته مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالتجمع الخامس بأسلوب كسر الكالون.

بداية الواقعة

بداية الواقعة وعندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم بإكتشافه كسر كالون باب الفيلا سكنه وسرقة مشغولات ذهبية – 2 كاميرا - 23 عملة معدنية – بعض المتعلقات.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) وأن السيارة كانت حيازة (أحد الأشخاص "يعمل عليها كسائق" "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة عقب تقنيين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه

اعتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ وعلمه بعدم تواجد المجنى عليه وأسرته بالفيلا إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها

سكر الكالون

وفى سبيل ذلك توجه للفيلا محل البلاغ وتمكن من الدخول عقب قيامه بكسر كالون الباب الخارجى والداخلى للفيلا وإستولى على المسروقات ولاذ بالفرار بإستخدام السيارة المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شقيقين لإتجارهما في المخدرات

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها قبل ترويجها على عملائهما بالقاهرة.

حشيش

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه ، لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

إعتراف المتهمين

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة و الهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.