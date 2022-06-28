مصطفى زمزم لـ دوت الخليج: مؤسسة صناع الخير لديها جهود بمحو الأمية الرقمية.. ووفرت 140ألف منحة تكنولوجية للشباب

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707559/مصطفى-زمزم-لـ-تحيا-مصر-مؤسسة-صناع-الخير-لديها-جهود-بمحو-الأمية-الرقمية-ووفرت-140ألف-منحة-تكنولوجية-للشباب

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن محو الأمية الرقمية من ضمن سياق العمل الخاصة بنا وتم البدء بشأنها من خلال مبادرة متكاملة، بالتنسيق مع أكبر الشركات الأمريكية بهذا القطاع، والكورسات التى تقدم تكلف آلاف الجنيهات وتم توفيرها من خلال مؤسسة صناع الخير من خلال منح وصلت لـ 140 ألف منحة ونجدد دفعة جديدة وتم توفيرها للطلاب فى الجامعات وأيضا مراكز الشباب وأيضا مختلف المدارس والنماذج المتميزة التى حصلت على المنحة قامت الشركة الأمريكية بعمل دورات أعلى لهم وتوفير فرص عمل لهم .

دوت الخليج

محو الأمية الرقمية

وأضاف زمزم: وبجانب ذلك ومن خلال مراكز الإستدامة الخاصة بنا نواصل جهود التوعية الخاصة بمحو الأمية الرقمية لدى المواطنين ومن ثم يكون العمل فعال على مستوى توفير المنح والدورات بجانب المواطن ومحو أميته الرقمية.

هذا و حل الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضيفا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك للحديث عن جهود المؤسسة التنموية بمختلف القطاعا الطبية والتعليمية والبيئية والإجتماعية والتنموية، وذلك بعد ساعات من إعلانها التكفل بالطالبة علا التى حصلت على المركز الأول بمحافظة البحيرة بالشهادة الإعدادية إلا أنها قررت الدخول لتمريض حيث أن والدها عامل نظافة ولن يستطيع توفير المصروفات اللازمة للثانوية.

مؤسسة صناع الخير

الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية تحدث فى اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج إلى رؤيته لجهود التحالف الوطنى ومشاركة مؤسسة صناع الخير فى جهوده خلال الفترة الأخيرة،كما تحدث أيضا عن جهود المؤسسة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يخدم جهود التنمية ومواصلة أداء العمل الخيرى.

كما تحدث رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عن بداياته فى العمل الأهلى والأسباب التى دفعته للعمل التطوعى منذ أن كان فى الدراسة وسر إهتمامه بالعمل الأهلى على مدار الـ 15سنة الماضية وكواليس نجاح المبادرات الصحية التى تم إطلاقها من مؤسسة صناع الخير ودعم الرئيس السيسى لها.