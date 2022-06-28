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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707558/فرش-حشيش-ضبط-شقيقين-لإتجارهما-في-المخدرات-بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها قبل ترويجها على عملائهما بالقاهرة.

حشيش

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه ، لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

إعتراف المتهمين

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة و الهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حاوية بداخلها مكملات غذائية وأدوية محظور إستيرادها

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ، ونجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري من ضبط رسالة قادمة من إحدى الدول بها مكملات غذائية وادوية طبية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير شرعية.

التحريات

أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة والمملوكة لأحد الأشخاص بإستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى مشمولها (إكسسورات ملابس جاهزة) داخل حاوية ، وأنها تحوى ضمن مشمولها (مكملات غذائية وأدوية طبية) دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة .

محتويات الشحنة

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (3883 أمبول من مادة الكيتامين المخدر – مُكملات غذائية – أدوية غذائية – مستلزمات طبية – كميات من الهواتف المحمولة – ماكينات تحصيل رسوم – ماكينات فورى) .

ضبط سيدة ومستخلص

كما أمكن ضبط (سيدة "تعمل مندوب تخليص" وآخر "مستخلص جمركى") لمحاولتهما إنها إجراءات الإفراج الجمركى عن الحاوية المشار إليها دون إتباع الإجراءات المنظمة فى هذا الشأن قانوناً، ووقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالى 30 مليون جنيهاً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية