رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 9 لثورة 30 يونيو..والأعضاء: جاءت لتصحيح المسار وحماية الدولة ومقدراتها من الأخونه والدمار

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707572/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بالذكرى-الـ-9-لثورة-30-يونيووالأعضاء-جاءت-لتصحيح-المسار-وحماية-الدولة-ومقدراتها-من-الأخونه-والدمار

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ريس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة، مؤكدين أنها جاءت لتصحيح المسار وحماية أمن الدولة ومقدراتها واستقراها، ولتكون لبنة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة ومصرنا الحديثة.

ويستعرض موقع دوت الخليج ما قاله رئيس مجلس النواب والأعضاء بمناسبة ذكرى حلول ثورة 30 يونيو

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيه

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيه المجيدة.

جاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نتقدم إليكم -فخامة الرئيس- باسمى واسم نواب الشعب بتهنئة قلبية خالصة بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة العظيمة التى استعدنا فيها مصر، وامتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون، واستظلوا بعلم الوطن، وانضم إليها رجال الشرطة، وحماها جيش الشعب...بفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامتكم إن الشعب قد ناداكم للتصدى لجنوح رئيس وجماعته التى أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة، بإعلان غير دستورى...ناداكم الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطنى مما يتهدده، ولقد حسمتم –يا سيادة الرئيس– موقفكم، فوقفتم باتزانكم وبُعد بصيرتكم تدافعون عن عقل مصر وفكر مصر ".

وتابع : "نؤكد لكم –يا فخامة الرئيس– أن ثُلةَ من هؤلاء الضالين المضللين لا تزال أقلامهم تجرى بمدادٍ كذبٍ، ينكرون الحقيقة ويجحدون الإنجازات التى يقوم على كل منها شاهد ودليل، واهمين أن إنكار الإنجازات تعنى العودة إلى الماضى، وفاتهم أن الشعب لا يعطيهم آذان صاغية، وأن النهر يجرف أمامه أوراق الخريف المتساقطة “.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر باقية بقيادتكم منارة للاستقرار والتنمية التى تتابعون مراحلها بنفسكم، إيماناً منكم بحق الأجيال القادمة فى جنى ثمارها، فما قَصَرتم جهدكم على ما دانت قطوفه وقَصُرَت أيامه ، قائلاً : " لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة، فوقف الله معكم مؤيداً ونصيراً ، مختتما : "معكم سنبذر الأمن ونحصد الرخاء، ونجنى السلام”.

ألفت المزلاوي: ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح المسار وحماية الدولة ومقدراتها من الأخونه والدمار

تقدمت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة، مؤكدة أنها كانت بمثابة علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديثة، وطوق نجاة للمصريين أنقذهم من السقوت فى مخططات جماعة الأخوان الأرهابية.

وأشادت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لها، بالدور الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ان كان قائدا عاما للقوات المسلحة، موضحة أنه أنقذ مصر والمصريين من حكم جماعة الأخوان الارهابية، واعاد لمصر أمنها واستقرارها الذي لطالما حظيت به ، لافتة إلى أن الذكرى التاسعة تحل علينا مع وجود العديد من الانجازات التي شهدتها الدولة على مدار 9 سنوات يعرفها القاصي والداني، من خلال المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمصريين.

وأكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ثورة الـ 30 من يونيو ، تعتبر تجسيد حقيقي لإرادة المصريين الحرة، ووعيهم بما يحاك لوطنهم الغالي من مخططات خبيثة تستهدف النيل من أمن الوطن مقدراته واستقراره، وعرقلة مسيرة البناء والتنمية.

وأوضحت المزلاوي، أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ توليها الحكم وهي تعمل على تفكيك مفاصل الدولة المصرية، والعبث بمقدراتها ، إضافة إلى تعريض الأمن القومي المصري لأخطار عديدة، مضيفة" إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح المسار وحماية الدولة ومقدراتها من الأخونه والدمار.

مايسة عطوة: لولا 30 يونيو لكنا في وطن مقسم ممتلئ بجماعات التطرف

هنأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، فخامة الرئيس السيسي والشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة: "نجحنا في هذا اليوم في استرداد وطننا، وتكاتف الجميع من أجل مصلحته"، موجهة التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة لانحيازها التام لإرادة الشعب المصرى وتخليص مصر والمنطقة العربية من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وأكدت مايسة عطوة في بيان لها، أن ذكرى الثورة تمثل حدثا بارزا في تاريخ مصر الحديث، بعد رفض المجتمع المصري بجميع طوائفه لحكم جماعة إرهابية وخروجه عليها، مشيرة إلى أن الجيش المصري كعادته انحاز لإرادة الشعب ووقف خلف مطالبه وحمى خياراته، متمنية مزيد من الاستقرار والتنمية تحت حكم الرئيس السيسي.

وشددت على أنه لولا هذه الثورة المباركة لكنا الآن، في وطن مقسم ممتلئ بجماعات التطرف والإرهاب.

وأوضحت عطوة، إن ذكرى ثورة 30 يونيو، جاءت لتخلص مصر والمنطقة العربية من شرور جماعات الشر والظلام والإرهاب، وأن هذه الثورة العظيمة والخالدة وغير المسبوقة فى التاريخ تؤكد للعالم كله أن القوات المسلحة الباسلة والشعب المصرى العظيم أيد واحدة، مؤكدة إن ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الفاشية الدينية من مصر كانت معرضة لحجم كبير من الأخطار التى كانت تفوق كل تصورات مصر والمنطقة بأسرها

النائب حسن عمار: ٣٠ يونيو سطرت ملحمة وطنية في حماية البلاد من مؤامرات التقسيم وطمس الهوية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ثورة ٣٠ يونيو تعد واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ الدولة المصرية والعالم العربى، والتي سطرت ملحمة وطنيه خالدة في تجسيد إرادة الشعب المصرى بمختلف أطيافه، لحماية البلاد والخلاص من حكم جماعة الإخوان، وانتصار القوات المسلحة لمطالبه المشروعة بإنقاذه من مصير مظلم وإحباط مخططات الشر ودالمتمثلة في مؤامرات التخريب وتقسيم المنطقة على أيدى جماعة كانت تريد طمس الهوية العربية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وبنجاح الثورة انطلقت الدولة في خطى التنمية وتحقيق أمانى وطموحات الشعب المصرى فى الأمن والسلام والعدالة الاجتماعية، وستظل ذكرى الثورة حاضرة في أذهان المصريين، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر من الاختطاف، وذلك بعدما كشف الشعب المصرى حقيقة نوايا الجماعة الإرهابية ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة لإنجاح المشروع الإخواني.

ولفت "عمار"، إلى أن الدولة تمكنت من استعادة مفهوم الدولة الوطنية، خاصة وأن الجماعة كانت لا تعرف معنى كلمة وطن بل كان نهجها "يا نحكم مصر يا نحرقها"، كما أن الدولة حققت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطات تنموية هامة خلال السنوات الماضية في بناء مصر الحديثة لا يمكن تغافلها وإحداث طفرة في كافة القطاعات، إضافة إلى تنفيذ مبادرات لتعزيز النظام الصحي والنجاح في القضاء علي فيروس سي، واقتحام ملف العشوائيات وتوفير وحدات سكنية آدمية تليق بالمصريين بجانب إلزام الدولة نفسها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتشمل سبل رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتمكينهم بشكل واسع، كما قدمت نموذجا متفردا في مكافحة الإرهاب والتي لم تحول دون استكمال مسار التنمية.

وشدد أن الدولة تبنت خطة متكاملة لبناء وطن قوي وأصرت على استكمالها رغم كافة التحديات العالمية الأخيرة، موجها تحية للشعب المصرى، والقيادة السياسية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو والذين حملوا أرواحهم فداء للوطن وحماية أبنائه ومقدراته، وللرئيس السيسى الذي خاطر بحياته مقابل الاستجابة لاختيار المصريين وإرادتهم وتحرير الوطن من خطر الإخوان.