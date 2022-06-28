انت الان تتابع تفاصيل خبر امال رزق الله: ثورة 30 يونيو أنهت عصر الجماعة الإرهابية "المُظلم" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /707574/امال-رزق-الله-ثورة-30-يونيو-أنهت-عصر-الجماعة-الإرهابية-المظلم

هنأت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرة إلى أن هذه الثورة أنقذت الدولة المصرية من مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت الدولة المصرية خلال العام الذي اعتلت فيه الجماعة حكم مصر.

دوت الخليج

امال رزق الله: ثورة 30 يونيو أنهت عصر الجماعة الإرهابية "المُظلم”

وقالت "رزق الله"، في بيان لها، إن هذه ثورة 30 يونيو تمثل نقطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، فكانت نهاية عصر مظلم وبداية عهد جديد قوامه البناء والتنمية.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت نهضة شاملة في جميع المجالات، وشهد الاقتصاد المصري تقدمًا كبيرًا بعد أن تآكل في عهد الجماعة الإرهابية.

ولفتت رزق الله، أن هذه الثورة تمثل نقطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية فكانت نهاية عصر دامس وبداية عهد جديد قوامه البناء والتنمية والتشييد.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت نهضة شاملة في جميع المجالات، وشهد الاقتصاد المصري تقدم كبير بعد أن تآكل خلال عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيه المجيدة.

جاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نتقدم إليكم -فخامة الرئيس- باسمى واسم نواب الشعب بتهنئة قلبية خالصة بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة العظيمة التى استعدنا فيها مصر، وامتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون، واستظلوا بعلم الوطن، وانضم إليها رجال الشرطة، وحماها جيش الشعب...بفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامتكم إن الشعب قد ناداكم للتصدى لجنوح رئيس وجماعته التى أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة، بإعلان غير دستورى...ناداكم الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطنى مما يتهدده، ولقد حسمتم –يا سيادة الرئيس– موقفكم، فوقفتم باتزانكم وبُعد بصيرتكم تدافعون عن عقل مصر وفكر مصر ".