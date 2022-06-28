الثانوية العامة.. 9 حالات غش وإصابة 4 مراقبين

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).





وبحسب بيان صحفى عن وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازى إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 9 حالات غش بعد بدء الامتحان، حيث تم رصد 4 حالات غش بمادة اللغة الفرنسية بمحافظات: الدقهلية، البحيرة، أسوان، وسوهاج، باستخدام أجهزة الهاتف المحمول، كما تم رصد 3 حالات غش بمادة اللغة الألمانية، وكانت الحالة الأولى بمحافظة الجيزة باستخدام ساعة إلكترونية، والحالتين الأخريان بمحافظتى الدقهلية والجيزة، باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، كما تم رصد حالتى غش فى اللغة الإيطالية فى محافظتى الإسكندرية والقاهرة، باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وتم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة نقل الطالبة "أ.س.س"، بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة لمستشفى كوم حمادة، للاشتباه بإصابتها بالتهاب الزائدة الدودية وعمل الإسعافات اللازمة لها.

كما تم نقل "م.ع.إ" مراقب بلجنة على بن أبو طالب بإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى ههيا، لإصابته فى حادث بالطريق الساعة 8.45 صباحا قبل بدء الامتحان، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل "م.م.م.خ" مراقب بلجنة الرياض الإعدادية بإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى كفر الشيخ العام لإصابته فى حادث بالطريق أثناء ذهابه للجنة، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل "أ.م.أ" مراقب بلجنة الثانوية العسكرية بإدارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى فاقوس العام لإصابته بهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل "ش.ع.ع.ز" مراقب بمدرسة سملوط الثانوية بنين بإدارة أبو قرقاص بمحافظة المنيا لمستشفى المنيا العام لإصابته بفقدان الذاكرة نسبيا وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).