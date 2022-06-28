محافظ الفيوم يكرّم الأسرة الفائزة ببرنامج «العباقرة عائلات»

وقدم محافظ الفيوم التهنئة لأسرة الأستاذ مصطفى عبد المنعم مصطفى طرفايه والتى تضم الزوجة أميرة صلاح الدين محمد والأبناء عبد الله مصطفى وسندس مصطفى، معرباً عن سعادته بمشاركتهم الفاعلة ببرنامج العباقرة للعائلات، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتى تقديراً لظهورهم المشرف وجهودهم المبذولة فى تحصيل العلم والمعرفة، وإبراز الوجه الحضارى والمستوى الثقافى لمحافظة الفيوم.
وأضاف وفقا لبيان صحفى، أن هذه الأسرة نموذج ومثال يحتذى به لكل عائلة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق فى حياتهم العملية، مؤكداً على الأبناء بمتابعة القراءة والاطلاع، والاستمرار فى مسيرة التفوق الدراسى والعلمى كمردود إيجابى لسعة الاطلاع.
وجه المحافظ بتنظيم مقابلة لأسرة الأستاذ مصطفى عبد المنعم مع مسؤولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة مشروعك وذلك لتمويل مشروع يساعد الأسرة على تلبية احتياجاتهم.
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