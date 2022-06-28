مدبولى: توجيهات رئاسية بتكثيف جهود تطوير الموانئ المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات المعنية والغرف الملاحية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان اليوم بأن رئيس الوزراء أكد فى مستهل الاجتماع، على دور المجلس الأعلى للموانئ فى تطوير الموانئ البحرية المصرية، واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، تعظيما للمقومات المتاحة من موقع جغرافى متميز، ومحور قناة السويس، الذى يعد شريان وصل بين الشرق والغرب، وذلك بما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.

وأضاف سعد أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الدراسة التى تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحرى، والتى تستهدف دعم مسئولياته كونه المنظم الرئيسى لأنشطة النقل البحرى المصرى.

وتمت الإشارة، خلال العرض، إلى دور قطاع النقل البحرى المهم فى الوفاء بمطالب الإقتصاد القومى فيما يتعلق بصناعة النقل البحرى، والعمل على النهوض بها وتطويرها، ووضع الخطط التى تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.

وتناول الاجتماع، استعراضا لعدد من التوصيات والآراء والمقترحات حول الدراسة الخاصة بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحرى، حيث تم عرض تصور وزارة النقل فيما يتعلق بهذه التوصيات والآراء، وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والتى تتضمن تأهيل العاملين الحاليين به، وكذا العاملين بهيئات الموانئ التابعة، من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للكوادر البشرية بمراكز التدريب المتخصصة داخل مصر وخارجها، فى مختلف أنشطة الموانئ طبقا لنظم الإدارة والتشغيل العالمية.

وفى ختام العرض، طالب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته، لافتا إلى أنه سوف يتم تلقى مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، تناول أيضا المقترح الخاص بتشكيل لجنة عليا تضم فى عضويتها كافة الجهات الفنية المتخصصة، وذلك للقيام بإعداد دراسة متكاملة لوضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحرى، والإعلان عن إطلاق إستراتيجية وطنية فى ذات الشأن، إلى جانب قيام هذه اللجنة بتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجارى بحرى.