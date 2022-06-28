عاجل.. السيسى: نتطلع للتكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى مع سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلاً عن التشابك الاجتماعى والثقافى الممتد.

وأكد السيسى تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، خصوصًا فى ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تموج بها المنطقة.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء العمانى بالرئيس ضيفاً عزيزاً على عمان، مؤكدا عمق الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتى ساهمت فى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصةً فى ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتى عقدت بمسقط فى يناير 2022، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.