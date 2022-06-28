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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707545/سحب-3066-رخصة-سيارة-و1702-مخالفات-للمصلق-الإلكتروني-ودرجات-نارية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي ذلك تمكنت الحملات الأمنية من سحب، 3066 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1702 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، كما رفعت 64 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة .

مهلة الملصق الإلكتروني

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وحدات المرور

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

الإعدام لشخص والمؤبد لزوجته ووالدته

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين، وبحضور إبراهيم جمال حمزة، وكيل النيابة، وبأمانة سر نبيل بشرى، المتهم “رمضان. م. ي. م” بالإعدام شنقا، ومعاقبة زوجته “غادة. ن. ص”، ووالدته “نادية. م. ص”، بالسجن المؤبد، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية، وذلك لقتلهم زوجة شقيقه.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثاني من شهر أغسطس عام 2019 عندما قام المتهمون بقتل المجنى عليها “ح. ج. ح” عمدا بالسم مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهم الأول، شقيق زوجها، بشل حركتها بينما قامت المتهمة الثانية، زوجته، بإجبارها على تناول قرص فوسفيد الألمنيوم قرص الغلة والضغط على فمها وعقرها بوجهها لإجبارها على تناوله، فيما قامت المتهمة الثالثة، حماتها، بالتعدي عليها بالضرب وإحكام تقييد حركتها قاصدين من ذلك قتلها.

التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1149/2019 جنايات مركز أبو قرقاص، والمقيدة برقم 26/22021 كلى جنايات جنوب المنيا، أن مدير الأمن تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد بقيام “زينب. ط. م”، 55 سنة، ربة منزل، بتحرير محضر تتهم فيه كلا من “رمضان ط. م”، 28 سنة، عامل عادى، وزوجته “غادة. ن. ص”، 20 سنة، ربة منزل، والدته “نادية. م. ص”، 53 سنة، ربة منزل، بقتل ابنتها “ح. ج. ح” بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية لرئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، والتى أشرف عليها رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، صحة الواقعة وأن سبب ارتكابه الجريمة مشاكل منزلية بينهم من مصروفات ونظافة المنزل وتجهيز الطعام، حيث اتفقت المتهمة الثالثة مع نجلها وزوجته على التخلص من المجنى عليها لمنع إثارة المشاكل بالمنزل.

الطب الشرعي

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابات المجنى عليها المشاهدة بالرأس من مقدمة الجبهة والوجنة اليسرى والكاحل الأيسر هى إصابات حيوية ذات طبيعة احتكاكية.

وذكر التقرير أن سبب الوفاة يعزى لتناول مادة سامة وهي مبيد يضاف للمحاصيل فوسفيد الألومنيوم وما يحدثه من توقف المراكز الرئيسية بالمخ والأعضاء الحيوية ونقص أكسيد الدم وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وتمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهمين، فأمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالتهم المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.