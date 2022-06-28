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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707544/النائبة-دينا-هلالي-٣٠-يونيو-مرحلة-فاصلة-في-عمر-الوطن-وانطلاقة-التغيير-نحو-الجمهورية-الجديدة

أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو كانت مرحلة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، وبمثابة «طوق نجاة» أنقذ شعب مصر من مصير فوضوي وانقسام مجتمعي ومحاولات السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها، مهنئة الشعب المصري بحلول الذكرى التاسعة للثورة التي جسدت إرادة المصريين وأنهت مخطط الجماعة الإرهابية فى اختطاف الوطن والمضي قدما في خطى الجمهورية الجديدة ومسار التنمية الشاملة، والسعى نحو الديمقراطية وإصلاح الحياة السياسية .

وأوضحت «هلالي»، أن الثورة أحدثت نقلة حقيقية في كافة القطاعات ومنها مجال الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلته وارتفعت الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى ٢٢ مليار في العام الجديد وإضافة 450 ألف أسرة جديدة لتكافل وكرامة بجانب إطلاق مبادرة حياة كريمة والتي ستنقل الريف المصري لمكانة آخرى وحزمة المبادرات الصحية الأخيرة لصالح المصريين وغيرها من الإنجازات التي أكدت الحرص على ترجمة شعارات ٣٠ يونيو لواقع يعيشه المصريين.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، أن تمكين المرأة والشباب، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية كانت على رأس اهتمامات الدولة وحصلت تلك الفئات على مكتسبات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن ثورة ٣٠ يونيو كانت صرخة تعبير للمصريين في وجه المشروع الإخواني المستهدف وتهديد هويتها، وانحازت القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لإرادة شعبها في 30 يونيو والتي قدمت أرواحها فداء لتحقيق إرادة الشعب واختياره، كما نجحت قوات الجيش والشرطة في محاصرة ودحر الإرهاب والانطلاق في مسيرة البناء بالتوازي.