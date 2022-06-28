رئيس هيئة الاستثمار يستقبل وفدًا قطريًا لبحث فرص الاستثمار في مصر

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707540/رئيس-هيئة-الاستثمار-يستقبل-وفدا-قطريا-لبحث-فرص-الاستثمار-في-مصر

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا قطريا برئاسة المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلي كبرى الشركات القطرية المهتمة بتدشين استثمارات جديدة في مصر، وذلك لبحث فرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز تدفق الاستثمارات القطرية إلى مصر في مختلف المجالات.

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جذب الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية

وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة الترويجية التي قام بها إلى دولة قطر خلال شهر يونيو الجاري، مؤكدا أن الهيئة تحرص على جذب الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

ضخ استثمارات جديدة في مصر وتيسير مختلف الإجراءات لها

وأضاف: يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعة والخدمات المالية والانشاءات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع "الغرفة القطرية" على تكثيف التواصل مع مختلف الشركات القطرية لتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في مصر وتيسير مختلف الإجراءات لها، فضلا عن التنسيق المشترك لتنظيم الجولات الترويجية للمستثمرين الهادفة لتشجيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار عرضًا تفصيليًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية. واستعرض قصص نجاح الاستثمارات القطرية في مصر والتي تتوزع في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل العديد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري

وأشاد الوفد القطري بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاهتمام الكبير لرجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مصر، خاصة في ضوء جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين.