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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707538/الإعدام-لشخص-والمؤبد-لزوجته-ووالدته-لقتلهم-زوجة-شقيقه-بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين، وبحضور إبراهيم جمال حمزة، وكيل النيابة، وبأمانة سر نبيل بشرى، المتهم “رمضان. م. ي. م” بالإعدام شنقا، ومعاقبة زوجته “غادة. ن. ص”، ووالدته “نادية. م. ص”، بالسجن المؤبد، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية، وذلك لقتلهم زوجة شقيقه.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثاني من شهر أغسطس عام 2019 عندما قام المتهمون بقتل المجنى عليها “ح. ج. ح” عمدا بالسم مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهم الأول، شقيق زوجها، بشل حركتها بينما قامت المتهمة الثانية، زوجته، بإجبارها على تناول قرص فوسفيد الألمنيوم قرص الغلة والضغط على فمها وعقرها بوجهها لإجبارها على تناوله، فيما قامت المتهمة الثالثة، حماتها، بالتعدي عليها بالضرب وإحكام تقييد حركتها قاصدين من ذلك قتلها.

التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1149/2019 جنايات مركز أبو قرقاص، والمقيدة برقم 26/22021 كلى جنايات جنوب المنيا، أن مدير الأمن تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد بقيام “زينب. ط. م”، 55 سنة، ربة منزل، بتحرير محضر تتهم فيه كلا من “رمضان ط. م”، 28 سنة، عامل عادى، وزوجته “غادة. ن. ص”، 20 سنة، ربة منزل، والدته “نادية. م. ص”، 53 سنة، ربة منزل، بقتل ابنتها “ح. ج. ح” بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية لرئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، والتى أشرف عليها رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، صحة الواقعة وأن سبب ارتكابه الجريمة مشاكل منزلية بينهم من مصروفات ونظافة المنزل وتجهيز الطعام، حيث اتفقت المتهمة الثالثة مع نجلها وزوجته على التخلص من المجنى عليها لمنع إثارة المشاكل بالمنزل.

الطب الشرعي

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابات المجنى عليها المشاهدة بالرأس من مقدمة الجبهة والوجنة اليسرى والكاحل الأيسر هى إصابات حيوية ذات طبيعة احتكاكية.

وذكر التقرير أن سبب الوفاة يعزى لتناول مادة سامة وهي مبيد يضاف للمحاصيل فوسفيد الألومنيوم وما يحدثه من توقف المراكز الرئيسية بالمخ والأعضاء الحيوية ونقص أكسيد الدم وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وتمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهمين، فأمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالتهم المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.