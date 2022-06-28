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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707537/رئيس-جامعة-الأزهر-يشيد-بجهود-المركز-الدولي-الإسلامي-للبحوث-السكانية-في-خدمة-المجتمع

دوت الخليج

وأعلن خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التثقيفية للأئمة وواعظات وزارة الأوقاف التي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، اليوم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، بعنوان "الشراكة مع علماء الدين من أجل تحقيق رؤية مصر 2030م في التنمية المستدامة من خلال عرض ومناقشة كتابي ( التربية السكانية - تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين"، أن المركز تصدى منذ عقود للمشكلة السكانية، وقام بدور تنويري وتوعوي كبير على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن جميع المشاركين في الندوة على اختلاف مؤسساتهم نجدهم جميعا في الأصل ينتمون إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، فكلنا تعلمنا وتخرجنا في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

وحث رئيس جامعة الأزهر، المشاركين على أهمية التسلح بسلاح الوعي خاصة، وأن الحروب تتغير أدواتها من جيل إلى جيل، لافتًا إلى أن الحروب كانت عسكرية ثم تحولت إلى اقتصادية، ثم بعد ذلك تطور الأمر وأصبحت هناك حروب الجيلين الرابع والخامس.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على أهمية التسلح بسلاح الوعي في مواجهة هذه الحروب من الجيلين الرابع والخامس، وطالب الحضور بالبعد عن الشائعات أو الانسياق خلفها.

وقال الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية، أن جامعة الأزهر تحرص في مراجعة مناهجها وتطويرها على الجمع بين التراث الحديث وتوجه إلى التمسك بالثوابت الدينية والحفاظ على الهوية الإسلامية وفي الوقت نفسه تقوم بمواكبة متطلبات العصر.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الدولي الإسلامي للبحوث السكانية في خدمة المجتمع

وأوضح أنه من هذه المنطلقات برزت فكرة إعداد وثيقة التربية السكانية، من منظور إسلامي منذ حوالي ربع قرن والتي قام عليها المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية، لتدعيم ثقافة أبناء الأزهر بهذه القضايا العصرية، والتي تساعد العلماء والأئمة والداعيات إلى وصف العلاج الناجح، وتحديث الخطاب الديني.