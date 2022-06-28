انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد هبوط الأهلي السعودي.. تعرف علي أرقام عمرو السومة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707536/بعد-هبوط-الأهلي-السعودي-تعرف-علي-أرقام-عمرو-السومة

هبط نادي الأهلي السعودي رسمياً للقسم الثاني، وذلك بعد خسارة الفريق من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ29 من مواجهات الدوري، التي أقيمت الخميس الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام عمرو السومة

عمر السومة هو الهداف التاريخي وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، نجح المهاجم السوري في حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ العميد بعد تسجيله 195 هدف في 242 بطولة مختلفة.

وأحرزعمرو السومة 10 أهداف بقميص الأهلي ، صنع 3 في 24 مباراة خاضها في الدوري السعودي كما سجل هدف، وصنع آخر في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

نجح اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميس في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 24 هدفًا، وجاء في المركز الثاني إيميليو زيلايا لاعب ضمك برصيد 19 هدفًا، أما المركز الثالث فجاء فيه كريستيان جوانكا لاعب الشباب برصيد 17 هدفًا.

أما فريق الهلال، فقد فاز على فريق الفتح بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وأشعل المنافسة بينه وبين العميد على لقب الدوري السعودي، وذلك مع تبقي جولة واحدة ستكون هي الحاسمة في مشوار الفريقين في بطولة الدوري.

ويواجه فريق الاتحاد، فريق الباطن في آخر جولات دوري محمد بن سلمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما يلتقي فريق الهلال مع فريق الفيصلي، ويتساوى الفريقيان في عدد النقاط برصيد 67 نقطة لكلاً منهما.

ترتيب الدوري السعودي

الهلال 67 نقطة

الاتحاد 67 نقطة

النصر 61 نقطة

الشباب 55 نقطة

ضمك 44 نقطة

الطائي 37 نقطة

الرئد 36 نقطة

الفتح 35 نقطة

أبها 35 نقطة

ألفيحاء 35 نقطة

الاتفاق 34 نقطة

التعاون 34 نقطة

الباطن 33 نقطة

الفيصلي 33 نقطة

الأهلي 32 نقطة

الحزم 17 نقطة.