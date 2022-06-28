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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707535/الصحة-24-مليون-مواطن-بـ-626-قرية-استفادوا-من-الخدمات-الطبية-ضمن-ميادرة-حياة-كريمة

قالت وزارة الصحة والسكان أن 24 مليون مواطن بـ 626 قرية استفادوا من الخدمات الطبية ضمن ميادرة حياة كريمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 58 مليون و900 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات لأهالي محافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري تحت شعار "حياة كريمة".

دوت الخليج

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أن الخدمات الطبية استفاد منها 24 مليون و100 ألف مواطن بـ 626 قرية على مستوى 20 محافظة، وذلك من خلال مختلف قطاعات الوزارة وبالتنسيق مع وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض.

ولفت "عبدالغفار" إلى تقديم الخدمات الطبية بقرى "حياة كريمة" المرحلة الأولى من خلال 1460 منشآة طبية، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بهذه المناطق، في ضوء الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى الصحي بالأماكن المستهدفة.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض والمدير التنفيذي لبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين، إن الخدمات المقدمة للأهالي تمت بالتعاون بين قطاعات (الطب العلاجي، الطب الوقائي، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية والتمريض).

الصحة: تقديم 58 مليون و900 ألف خدمة طبية لأهالي محافظات المرحلة الأولى بالمبادرة

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، أن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين شملت 26 خدمة قدمها قطاع الرعاية الصحية والتمريض لـ 27 مليون و202 ألف و495 مواطنًا، و6 خدمات بتنظيم الأسرة استفاد منها 10 ملايين و536 ألف و670 مواطنًا، بالإضافة إلى 7 خدمات وفرتها القوافل بقطاع الطب العلاجي استفاد منها 630 ألف و288 مواطنًا، فضلاً عن 20 خدمة قدمها قطاع الطب العلاجي استفاد منها 20 مليون و378 ألف و327 مواطنًا.