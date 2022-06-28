انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707534/رئيس-مجلس-الشيوخ-يهنىء-الرئيس-السيسى-بمناسبة-الذكرى-التاسعة-لثورة-٣٠-يونيو

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو .

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو

وجاء فى نص برقية الهنئة، : فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ..احتراما وتقديرا .. فانه بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلي فخامتكم أسمي أيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، “والتي كانت ومازالت علامة فارقة في تاريخ الوطن جسدت ملحمة شعبية قادها المصريين بخروجهم في انتفاضة ضد قوي الظلام والشر حتي استعاد الوطن هويته وقد كنتم يا فخامة الرئيس ومازلتم أمل هذا الشعب الحر الأبي.

واختتم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، “وإذ انتهز هذه المناسبة متوجها إلي المولي عز وجل بالدعاء أن يعيدها علي سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلي الوطن الغالي بالرقي والازدهار ..حفظكم الله ورعاكم وسدد علي طريق النصر خطاكم”.