انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. نقابة الموسيقيين تقيم اجتماع طارئ بعد استقالة هاني شاكر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707533/اليوم-نقابة-الموسيقيين-تقيم-اجتماع-طارئ-بعد-استقالة-هاني-شاكر

قام أعضاء نقابة المهن الموسيقية بتحديد إجتماع طاريء اليوم لمناقشة ما سيتم خلال الفترة القادمة بعدما تقدم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق بإستقالته عن منصبه بشكل مفاجئ في مساء أمس على الهواء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”.

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وتصدر النقابة خلال الساعات القليلة المقبلة بيان رسمي به كافة القرارات التي اتخذت في اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يونيو، اذ أنها ستكون قرارت حاسمة وصارمة خاصة بعد الأحداث المثيرة للجدل التي حدثت خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن فاجيء هاني شاكر بتقديم استقالته من خلال برنامج “الحكاية” اذ قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بأنه قرار لا رجعة فيه، وأكد ان استقالته بسبب المناوشات التي حدثت في مؤتمر حسن شاكوش اليوم والتي لم تكن تصح في وجوده أو عدمه.

بين التعاطف والسخرية.. هكذا علق النجوم على استقالة هاني شاكر

وخرج عدد كبير من النجوم ورجال الاعمال ليعربون عن رأيهم في استقالة هاني شاكر، اذ كتبت الفنانة نادية مصطفى: الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخى الغالى، وأمير الغناء العربى، حقك على رأسى أنا، وسأظل عمرى كله فخورة بكونى أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في ظل رئاستك، ويشهد ربى أنك ما قصرت يوما وحفظت الأمانة، وستظل العمر كله المحترم الأصيل والقامة الشامخة”، بينما قال حسن شاكوش: “اتصدمت لأنه قيمة وقامة للوطن العربي كله ومكنش ينفع اللي حصل ده.. وبقول اننا خسرنا هاني شاكر قدوة لينا واتعلمنا منه كتير جدا، الاستاذ هاني شاكر جاب أخره وأما مسك النقابة مبقاش مركز في شغله لأنه كان الأب الروحي للنقابة والحمل عليه تقيل.. واللي حصله ده محزن”.

أما عن رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس فكان قد أثارت سخريته من استقالة نقيب الموسيقيين غضب عدد كبير من الجمهور بعدما كتب: “ استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”، ووجه اعتذاره ومقصده في منشور أخر جاء فيه: “أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق ".