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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707531/شوبير-يعلن-الموعد-الرسمي-لـ-وصول-مدرب-الأهلي-الجديد

دوت الخليج:

وأكد شوبير، خلال برنامجه المذاع عبر “راديو أون”، عن أن يوم الخميس المقبل والموفق 30 من يونيو، سيشهد على وصول المدرب البرتغالي سواريس، إلى القاهرة لإتمام العقود وتوليه قيادة الفريق بشكل رسمي.

وكانت قد فجرت صحيفة “أبولا البرتغالية”، قنبلة مدوية بإعلانها تعيين النادي الأهلي ريكاردو سواريس المدير الفني لفريق فينيستي، مدرياً فنياً للأحمر ويقود الفريق خلال المرحلة المقبلة وبعقد يمتد لمدة عامين.

الصحيفة ذكرت في تقريرها أن المدرب، سيقود الفريق بداية من يوليو المقبل، وسيصل إلى القاهرة ومعه بعض من أعضاء الجهاز الفني لفريق فينيستي، وذلك خلال الأيام القيلة المقبلة.

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.