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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707530/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بالذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيه

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيه المجيدة.

دوت الخليج

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيه

جاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نتقدم إليكم -فخامة الرئيس- باسمى واسم نواب الشعب بتهنئة قلبية خالصة بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيه، تلك الثورة العظيمة التى استعدنا فيها مصر، وامتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون، واستظلوا بعلم الوطن، وانضم إليها رجال الشرطة، وحماها جيش الشعب”.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي : " بفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامتكم إن الشعب قد ناداكم للتصدى لجنوح رئيس وجماعته التى أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة، بإعلان غير دستورى...ناداكم الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطنى مما يتهدده، ولقد حسمتم –يا سيادة الرئيس– موقفكم، فوقفتم باتزانكم وبُعد بصيرتكم تدافعون عن عقل مصر وفكر مصر ".

حلول ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو

وتابع : "نؤكد لكم –يا فخامة الرئيس– أن ثُلةَ من هؤلاء الضالين المضللين لا تزال أقلامهم تجرى بمدادٍ كذبٍ، ينكرون الحقيقة ويجحدون الإنجازات التى يقوم على كل منها شاهد ودليل، واهمين أن إنكار الإنجازات تعنى العودة إلى الماضى، وفاتهم أن الشعب لا يعطيهم آذان صاغية، وأن النهر يجرف أمامه أوراق الخريف المتساقطة “.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر باقية بقيادتكم منارة للاستقرار والتنمية التى تتابعون مراحلها بنفسكم، إيماناً منكم بحق الأجيال القادمة فى جنى ثمارها، فما قَصَرتم جهدكم على ما دانت قطوفه وقَصُرَت أيامه ، قائلاً : " لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة، فوقف الله معكم مؤيداً ونصيراً " .

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة : "معكم سنبذر الأمن ونحصد الرخاء، ونجنى السلام”.