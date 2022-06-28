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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707527/رفع-100-طن-مخلفات-وقمامة-وإزالة-الإعلانات-غير-المرخصة-ببني-سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة المحاسب مدحت صلاح عدداً من الجهود الميدانية، حيث تم متابعة انتظام مرور معدات النظافة على نقاط تجمع القمامة، وجمع المخلفات المنزلية، ورفع الأتربة والنفايات بشوارع المدينة ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها، وفقا لخطة العمل.

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وتم توريد 100 طن قمامة لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، فيما تم إزالة اللافتات الإعلانية العشوائية، ورفع إشغالات الطريق العام بمحيط محطة السكة الحديد، وشارع بورسعيد؛ لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات وحفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

نشر ثقافة التميز الحكومي

وفى سياق آخر اجتمع مدحت صلاح، رئيس المدينة، بمديري الإدارات والأقسام ورؤساء القرى، لتنفيذ تكليفات المحافظ بنشر ثقافة التميز الحكومي، والتي تهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء فعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية، ومواكبة الثورة المعلوماتية والتكنولوجية بالجمهورية الجديدة، وبناء قدرات متميزة ومتكاملة، مع انتهاج مبدأ التعلم والتطوير المستمر والابتكار، لتقديم قيمة نوعية للمجتمع وتحقيق نتائج ريادية مستدامة مما يؤدي لتحقيق التميز المؤسسي ورفع مستويات الأداء العام والأداء التنافسي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" .

الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن

وأضاف صلاح، أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.