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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707526/نادية-مصطفى-لـ-هاني-شاكر-بعد-استقالته-حقك-على-رأسى-أنا

أعربت المطربة نادية مصطفى عن حزنها واستيائها لإستقالة الفنان هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية الذي أصدره في مساء أمس الإثنين خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق نادية مصطفى على استقالة هاني شاكر

كتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخى الغالى، وأمير الغناء العربى، حقك على رأسى أنا، وسأظل عمرى كله فخورة بكونى أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في ظل رئاستك، ويشهد ربى أنك ما قصرت يوما وحفظت الأمانة، وستظل العمر كله المحترم الأصيل والقامة الشامخة”.

هاني شاكر يستقيل عن منصبه على الهواء

وكان قد صرح هاني شاكر باستقالته لأول مرة من خلال برنامج “الحكاية” اذ قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بأنه قرار لا رجعة فيه، وأكد ان استقالته بسبب المناوشات التي حدثت في مؤتمر حسن شاكوش اليوم والتي لم تكن تصح في وجوده أو عدمه.

المشاهير يعلقون على استقالة هاني شاكر

وكان قد علق عدد من النجوم والمشاهير في مصر على قرار هاني شاكر، كان أبرزهم رجل الأعمل الشهير نجيب ساويرس الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”.

وتابع: “أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق "، في حين قال حسن شاكوش: ““اتصدمت لأنه قيمة وقامة للوطن العربي كله ومكنش ينفع اللي حصل ده.. وبقول اننا خسرنا هاني شاكر قدوة لينا واتعلمنا منه كتير جدا، الاستاذ هاني شاكر جاب أخره وأما مسك النقابة مبقاش مركز في شغله لأنه كان الأب الروحي للنقابة والحمل عليه تقيل.. واللي حصله ده محزن”.

تصريحات نادية مصطفى عن أمال ماهر

وكانت الفنانة نادية مصطفى قد فجربت تصريحات جريئة عن أمال ماهر وحقيقة اختفائها، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: “أصدقائي وحبايبي، بناء على مكالمة مني لأخ ووالدة أمال ماهر حالاً، أحب أطمنكوا أمال بخير وزي الفل، أنا ووالدتها بنترجاكوا كفاية نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسباً لها”.