مصدر لـ دوت الخليج: أشرف صبحي يكرم علي زين لاعب برشلونة

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /707523/مصدر-لـ-تحيا-مصر-أشرف-صبحي-يكرم-علي-زين-لاعب-برشلونة

كشف مصدر لـ دوت الخليج، عن وجود نية داخل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتكريم علي زين لاعب اليد بنادي برشلونة، وذلك بعد الإنجاز الذي حققه رفقة الفريق الإسباني، برفع لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأكد المصدر، على أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تواصل مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونجم نادي برشلونه على زين، وسيتم تكريمه اليوم بمسرح الجلاء وسط عدد 1000 شاب وفتاه من الرياضيين ونجوم المجتمع وعدد من الشخصيات العامه بملتقي “تصدوا معاً”.

واستنكر اللاعب، ما وجده عقب وصوله إلى مطار القاهرة، فلم يكن أحد في استقباله لتهنئته على الانجاز الذي حققه مع فريقه برشلونة، وعبر الاعب عن استيائه الشديد مما لاقاه من عدم تقدير لما قام به.

ونشر اللاعب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مستنكراً ما ذكره، وكتب: “من المحبط أن يتم ابلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا بقى وكدة ويتم تجاهلك تجاهل تام ومتلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار (و ده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)”.

تحرك البرلمان بعد نداء علي زين

وتقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ما حدث مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد علي زين بعد فوزه مع نادي برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

واضافت عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، أن اللاعب المصري المحترف يمثل مصر في المحافل الرياضية الدولية واحتفل بالفوز وهو حامل علم مصر على كتفيه.

وتابعت النائبة روان لاشين، أنه "على الرغم من معرفة وزارة الشباب والرياضة بموعد وصوله من الاتحاد لم يلاقي اي استقبال او اهتمام فور وصوله مطار القاهرة، مطالبة الوزارة بضرورة متابعة كل ابطل مصر في الخارج لأنهم سفراء مصر الرياضيين ولهم أهمية كبيرة مثل أبطال كرة القدم. وذلك لتحفيزهم للعب دائما بإسم مصر وعدم تجنيسهم وانتمائهم لدول أخرى، فهذا دور الشباب والرياضة.