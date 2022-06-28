انت الان تتابع خبر مزاد بيع معدات زراعية بمحافظة الفيوم .. الموعد واتفاصيل كاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن جلسة مزاد الاثنين الموافق لـ18 يوليو المقبل، مخصصة لبيع بعض جرارات ومعدات زراعيه خردة تابعة لقطاع الزراعة الآلية محافظة الفيوم.

وأضافت «الخدمات الحكومية»، أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة مزاد 18 يوليو المقبل عبارة مجموعة من الآلات والمعدات والخردة قابلة للعجز والزيادة مشددة على أن في حاله تخطي وزن اللوط سيدفع الفائز بالمزاد قيمة الزيادة والعكس صحيح.

وتصل قيمة كراسة الشروط وفقاً لـ«الخدمات الحكومية»، نحو 400 جنيه، مشددة على أن اقتناء الكراسة شرط أساسي لدخول قاعة المزاد العلني، بالإضافة إلى ضرورة دفع قيمة التأمين المؤقت بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضحت «الخدمات الحكومية» إحدى هيئات وزارة المالية، أنه في حال فوز صاحب التأمين المؤقت بجلسة المزاد، أو أحد البضائع المدرجة للبيع بالمزاد العلني يوم الأثنين 18 يوليو يجب أن يرفع قيمة التأمين المؤقت ليعادل نحو 30 % من القيمة الإجمالية لثمن البضاعة على أن يستكمل باقي القيمة الـ 70% في غضون أسبوعين من تاريخ عقد المزاد العلني وفي خالة عدم الفوز بجلسة المزاد يسترد صاحب التأمين قيمة التأمين المؤقت عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد مباشرة.