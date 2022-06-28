انت الان تتابع خبر توقعات الطقس اليوم الثلاثاء و درجات الحرارة المتوقعة .. الرطوبة تلزيق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح خبراء الأرصاد حسب بيان صدر منذ قليل أن درجات الحرارة ستكون حارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديدة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة على استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع الحر ونسبة الرطوبة ليلا، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضحت «الأرصاد»، أن درجات الحرارة ستكون في القاهرة الكبرى والوجة البحري 33 للعظمى و23 للصغرى، والسواحل الشمالية 30 والصغرى 23، وجنوب سيناء 37 و27، وشمال الصعيد 35 و24، وجنوب الصعيد 40 و27 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 33- 23

الإسكندرية 30- 23

وادي النطرون 34- 24

طنطا 33- 23

شبين الكوم 34- 23

دمنهور 32- 22

بلطيم 29- 22

مطروح 28- 23

السلوم 31- 23

سيوة 35- 23

بورسعيد 30- 23

دمياط 29- 23

الزقازيق 34- 24

المنصورة 34- 24

الإسماعيلية 35- 23

السويس 34- 23

العريش 31- 22

رفح 30- 21

رأس سدر 35- 24

نخل 34 – 17

نويبع 35 – 24

طابا 32- 21

كاترين 32 – 16

الطور 36- 24

شرم الشيخ 37 – 27

الغردقة 36- 28

مرسى علم 36 – 28

الفيوم 35- 25

بني سويف 35- 24

المنيا 35- 24

أسيوط 36- 24

سوهاج 36- 25

قنا 38- 26

الأقصر 36- 27

أسوان 40- 28

إدفو 40- 27

أبو سمبل 40- 27

الوادي الجديد 39- 25

شلاتين 36 – 24

أبو رماد 34- 24

حلايب 32- 26

رأس حدربة 31- 26.