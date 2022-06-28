انت الان تتابع خبر هؤلاء ليس لهم الحق في التقديم في مسابقة 30 ألف معلم .. 6 فئات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوضح لكم قراءنا الاعزاء، أبرز الفئات الممنوعة من التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم 2022 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرا .

1- إذا كان سن المتقدم فوق 35 سنة.

2- إذا كان التقدير العام للمتقدم أقل من جيد.

3- الذين تخلفوا عن موعد تقديم الأوراق في الوقت المحدد.

4 – الذين لم يجتازوا الاختبارات المحددة للمسابقة والتي أعلن عنها من اختبارات شفوية وتحريرة وقدرات.

5 – الذين لم يجتازوا الدورات التدريبية.

6 – الذين لم يقدموا الأوراق بالطريقة المحددة.