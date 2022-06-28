انت الان تتابع خبر أحمد موسى يحذر من غرق الإسكندرية قريبًا.. “خبر كارثي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خبر كارثي وصادم، ظهر الإعلامي أحمد موسى وهو يحذر من أزمة التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، ودرجات الحرارة ترتفع يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام، ويجب على الجميع الحذر.

أحمد موسى يحذر من غرق الإسكندرية قريبًا

وأوضح موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العديد من الأخبار غير السارة تأتي كل يوم قائلًا: “كل يوم أخبار غير سعيدة، وفي كلام على غرق محافظة الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية“.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن درجة حرارة الأرض ترتفع والعالم اتجه للجفاف بسبب أزمة الطاقة وهذا الأمر كارثي على العالم، مشير إلى أن مصر تبحث عن استخدام الطاقة النظيفة.