بالتعاون بين قسمي جراحة الأطفال والقلب والصدر بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إنقاذ حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:22 صباحاً - استقبل قسم الطواريء بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية طفل يبلغ من العمر 11عامًا بعد تعرضه لحادث سير، وهو يعانى من حالة صدمه نزفية واضطراب فى درجة الوعى، وتم تقييم الحالة وعلى الفور تم التدخل السريع لإجراء جراحة استكشافية، وتبين وجود نزيف داخلي بالبطن وتهتك بالطحال والحجاب الحاجز، وبمهارة فائقة تمكن فريق جراحة الأطفال من السيطرة على النزيف واستئصال الطحال وإصلاح الحجاب الحاجز ، وقام فريق من أطباء جراحة القلب والصدر بالمجمع الطبي بعمل منظار شُعبى للطفل و استكشاف صدري مع تقشير للغشاء البللورى ، وتم تركيب أنبوبة صدرية له، واستكمل الطفل علاجه بوحدة العناية المركزة بالمجمع الطبى تحت رعاية الفريق الطبي المتميز، فيما ثمن ذوي الطفل الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بالمجمع الطبى والتى ساهمت فى إنقاذ حياة الطفل .

قام بإجراء الجراحة فريق متميز من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبي ضم كلًا من

د. كرم الصايم - استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال.

د. نادر أحمد عبد الموجود - اخصائي جراحة الأطفال

د. محمد عمرو - استشاري جراحة القلب

د. محمد عواد - أخصائي جراحة القلب

د. عمرو شلبى - اخصائي جراحه القلب والصدر

د. محمد مرعى - استشاري التخدير

د. أحمد عبد المنعم - نائب التخدير

وبمعاونة فريق متميز من تمريض العمليات بالمجمع الطبى

أ. بلال صلاح

أ. محمد صبحى