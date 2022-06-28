انت الان تتابع خبر ذاكر كويس..تعرف على محاور امتحان مسابقة المعلمين 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم؛ محاور امتحان مسابقة المعلمين 2022؛ الذي سيخضع له المتقدم لشغل وظيفة معلم مساعد؛ حيث من المقرر تعيين 30 ألف معلم مساعد استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

تعرف على محاور امتحان مسابقة المعلمين 2022

ويتضمن امتحان مسابقة المعلمين 2022؛ على 5 محاور وهم:(الكفايات السلوكية – اللغة العربية – إحدي اللغات الاجنبية التي يجيدها المتقدم – الحاسب الألي – المعلومات العامة).

ومن المقرر أن يفتح باب التقدم لمسابقة المعلمين 2022ح يوم السبت 2 يوليو المقبل؛ على أن يستمر التقديم حتى 24 من نفس الشه

شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال

1- أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة والسلوك.

3- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم للوظيفة عقوبة جنائية أو عقوبة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4 – ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي؛ ما لم تمض على صدوره 4 سنوات عللا الأقل.

5- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم خريج كلية رياض أطفال؛ أو كلية تربية طفولة مبكرة؛ أو قسمي رياض أطفال – طفولة مبكرة بكليات التربية؛ أو حاصل على دبلوم مهني من كليات تربية رياض أطفال بعد الدرجة الجامعية الأولى.

7 – ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن “جيد”.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

10- سداد مبلغ مقداره 22 جنيهًا،عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.