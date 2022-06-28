جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، يفيد تعرض المعلم يحيى السيد يحيى، مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سعد الخبيرى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية لحالة إغماء.





وقال محمد عبد الله، إنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبد المنعم العابد، واللجنة النقابية بكفر الزيات، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة. وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى المنشاوى العام بكفر الزيات لتلقى الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه أصيب بأزمة صدريه، وحالته الأن مستقرة . وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها . ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة معلم بأزمة صحية خلال مراقبته امتحان الثانوية العامة فى طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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