فتح باب التقديم للعمل بمركز تميز قطاع الصناعات الهندسية (الرابط والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، حتى 7 يوليو 2022، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية تم إنشاءه بالشراكة مع غرفة الصناعات الهندسية، ومجموعة من الشركات فى نفس القطاع وهى: شركات سيمنزموبيليتى، ودى إم جى مورى، وطنطا موتورز، وبافاريا مصر والمصرية للصناعات المغذية للسيارات، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

وأضاف مجاهد، أن مراكز التميز هى نموذج جديد لمدارس التعليم الفنى، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من الشركاء الصناعيين فى نفس القطاع؛ لضمان اكتساب الطلاب المهارات التى تؤهلهم بشكل كامل لسوق العمل، مشيرا إلى أن المركز يضم ثلاثة تخصصات وهى (تشغيل معادن، وصيانة ميكانيكية، وكهرباء التحكم الصناعى).

وللتقديم للالتحاق المركز من هنا

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم للالتحاق بفريق عمل المركز يتاح للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لمركز تميز قطاع الصناعات الهندسية من محافظات القاهرة الكبرى: القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، ويتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط.

وأضاف بصيلة، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بمركز تميز الصناعات الهندسية مثل توفير تدريبات تقنية على مستوى دولى على أيدى خبراء معتمدين، والحصول على حوافز مادية عديدة مرتبطة بالأداء، وتوفير تدريبات تقنية مستمرة عالية الجودة على أيدى خبراء، والحصول على خبرات عملية عديدة تساهم فى بناء مركز علمى متميز.

وأكد بصيلة على ضرورة اجتياز المتقدمين الاختبارات والمقابلات الشخصية للالتحاق بمركز التميز، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكترونى أو الهاتف، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية.

ولمعرفة تفاصيل الوظائف، يمكن الاطلاع على الملف المرفق التالى: