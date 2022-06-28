محافظ بورسعيد يبحث مع مستثمرين التعاون فى الصناعة والسياحة

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من من المستثمرين ورجال الأعمال، لبحث تعزيز سبل التعاون بما يساهم فى إقامة المشروعات الصناعية والسياحية المتنوعة، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.





وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد. وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور فى البنية التحتية بجميع القطاعات. وأوضح الغضبان أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة فى توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات. ووجه وفد المستثمرين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ودعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة والسياحة، وقدم الوفد شرحا حول أهم الجوانب المتعلقة بالمشروع الصناعى محل التعاون، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتى كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.

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