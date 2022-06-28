انت الان تتابع خبر موعد صرف مرتبات الموظفين يوليو 2022..بعد العيد بأيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة المالية؛ موعد صرف مرتبات الموظفين يوليو 2022؛ وذلك على مدار 5 أيام؛ حيث يعتبر شهر يوليو؛ بداية العمل بموازنة العام المالي الجديد.

موعد صرفات مرتبات يوليو 2022

ويبدأ موعد صرف مرتبات يوليو 2022 للموظفين بالجهات والوزارات الحكومية؛ في الفترة من 24 حتى 31 من يوليو الجاري ولمدة 5 أيام.

صرف مرتبات يوليو 2022

من المقرر أن يتم صرف مرتبات يوليو 2022 لأكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ منها 27 وزارة وهيئة ضمن المجموعة الوظفية الأولى؛ سوف تصرف مرتباتها اعتبارًا من يوم 24 يوليو المقبل.

وتصرف مرتبات يوليو 2022 للعاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة في 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة يوم 25 من يوليو المقبل.

بينما سيتم صرف مرتبات يوليو 2022 لباقي الجهات الحكومية لمدة 3 أيام هم 26 و 27 و31 يوليو المقبل.