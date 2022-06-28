انت الان تتابع خبر يا معسلة.. مصر تنتج خبر البطاطا توفيرًا للقمح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، أنه جاري دراسة أن مصر تنتج خبز البطاطا بدلًا من إنتاجه من القمح.

مصر تنتج خبز البطاطا

وأضاف وزير التموين، أن فكرة أن مصر تنتج خبر البطاطا، تأتي في إطار الحلول التي تدرسها الدولة لإنتاج الخبز للتوفير من منتج القمح، الذي يعتبر الأساسي في إنتاج رغيف الخبز.

وأوضح المصيلحي، أن محافظة الوادي الجديد، صالحة لزراعة البطاطا من أجل هذا الغرض، ولكن آليات التشغيل ليست بالسهلة في الوقت الحالي، ويتم دراسة الموضوع بعناية.

طريقة عمل خبز البطاطا

وقال عبد المنعم الجندي، صاحب فكرة المشروع الخاص بأن مصر تنتج خبز البطاطا، وباحث بوزارة الزراعة، إن تصنيع خبز البطاطا، يتم عن طريق سلق البطاطا، وإضافتها بنسبة 50% بطاطا والباقى من القمح، مشيرًا إلى أن خبز البطاطا عالية الجودة وصالح للاستهلاك الآدمي، حيث تم تنفيذ الفكرة من قبل ونجحت.

وأوضح الباحث، أن المشروع يقلل من الاستهلاك المحلي من القمح، والتوقف عن الاستيراد من الخارج لمدة 3 أعوام مقبلة.

وأختتم الباحث، أن في حالة زراعة 360 ألف فدان من البطاطا، بجانب المساحة المزروعة من القمح، فلن نحتاج إلى استيراد القمح أو الدقيق من الخارج.