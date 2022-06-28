انت الان تتابع خبر احسب مرتبك..5% علاوة جديدة للموظفين بالدولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمنح قانون الخدمة المدنية 5% علاوة جديدة للموظفين بالدولة، الذين تم ترقيتهم، بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك حسبما أكدت مصادر حكومية.

تفاصيل 5% علاوة جديدة للموظفين بالدولة

وتنفيذًا لنص قرار ترقية موظفي الدولة، يرقى كل موظف الذي أتم في مستوى وظيفته مدة لا تقل عن المدة البينية المحدد لكل مستوى وظيفي، إلى المستوى الأعلى، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل

كما يحتفظ الموظف المرقى لمستوى وظيفي أعلى بالأقدامية بعد الترقية، مع زيادة المرتب 5% علاوة جديدة للموظفين بالدولة بعد الترقية الجديدة.

موعد استحقاق 5% علاوة جديدة للموظفين بالدولة

وطبقًا للقانون، يحصل الموظف المرقى للمستوى الوظيفي الأعلى، على 5% علاوة جديدة من أجره الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل 2022 محسوبة على أجره في 30 يونيو 2022.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، وذلك بداية من 2 يوليو المقبل وحتى 24 من نفس الشهر، على أن يكون التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية.