انت الان تتابع خبر عاجل| بشرة خير لـ خريجي صيدلة 2020.. شروط التكليف والأماكن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عد البدء في إجراءات خريجي صيدلة 2020 من الجامعات الحكومية والخاصة، بواسطة التنسيق الإلكتروني وسيعلن عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان.

بشرة خير لـ خريجي صيدلة 2020

من جانبه، بين الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة خاطبت جميع القطاعات ومديريات الشئون الصحية في كافة المحافظات، كما خاطبت المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من أجل التكليف، ويجرى حاليا تكليف الخريجين من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقا للشروط التالية:

(المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

تكليف الصيادلة على المديريات

وبين عبد الغفار، أن خريجي الصيادلة يجرى تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية، وبعض الجهات الخارجية.