مصدر لـ دوت الخليج: أشرف صبحي يكرم علي زين لاعب اليد

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /707523/مصدر-لـ-تحيا-مصر-أشرف-صبحي-يكرم-علي-زين-لاعب-اليد

كشف مصدر لـ دوت الخليج، عن وجود نية داخل وزارة الشسباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتكريم علي زين لاعب اليد بنادي برشلونة، وذلك بعد الإنجازه الذي حققه رفقة الفريق الإسباني، برفع لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأكد المصدر، على أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تواصل مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونجم نادي برشلونه على زين، وسيتم تكريمه اليوم بمسرح الجلاء وسط عدد 1000 شاب وفتاه من الرياضيين ونجوم المجتمع وعدد من الشخصيات العامه بملتقي “تصدوا معاً”.

احباط علي زين بعد عدم استقباله في المطار

واستنكر اللاعب، ما وجده عقب وصوله إلى مطار القاهرة، فلم يكن أحد في استقباله لتهنئته على الانجاز الذي حققه مع فريقه برشلونة، وعبر الاعب عن استيائه الشديد مما لاقاه من عدم تقدير لما قام به.

ونشر اللاعب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مستنكراً ما ذكره، وكتب: “من المحبط أن يتم ابلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا بقى وكدة ويتم تجاهلك تجاهل تام ومتلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار (و ده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)