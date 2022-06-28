انت الان تتابع تفاصيل خبر بن شرقي مشي رسمي.. شوبير يكشف وجهة اللاعب بعد الرحيل عن الزمالك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /707519/بن-شرقي-مشي-رسمي-شوبير-يكشف-وجهة-اللاعب-بعد-الرحيل-عن-الزمالك

أعلن أحمد شوبير، رحيل المغربي أشرف بن شرقي ، عن نادي الزمالك، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديده عقده، وتوصله لاتفاق مع أحد الاندية الخارجية.

دوت الخليج:

وأكد شوبير، خلال برنامجه المذاع عبر راديو “أون تايم سبورتس”، على أن اللاعب رحل بشكل رسمي عن الفريق، ولكنه لم يحدد وجتهه المقبلة، والتي من الممكن أن تكون الدوري الإماراتي، الدوري القطري، حسبما اعلن مسئولو نادي الزمالك.

وقال حارس مرمى الأهلي السابق: “ اللاعب هيرحل عن الفارس الأبيض قبل نهاية الدوري في 30/8، فالموسم الحالي سيمتد حتى منتصف سبتمبر، ومسستحيل أن يبقى اللاعب في الزمالك طوال هذه الفترة”.

وكان قد أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي، على أن المغربي أشرف بن شرقي، سيرحل بشكل رسمي عن نادي الزمالك بعد فشل مفاوضات التجديد مع اللاعب خلال المرحلة الماضية.

وأوضح الغندو الصورة لجمهور الزمالك، وذلك عبر برنامجه الإذاعي، مشيراً إلى أن كل الأخبار التي تنبأ تجديد المغربي تعاقده مع القلعة البضاء هي أخبار غير صحيحة.

وتابع: بن شرقي قال للمقربين له من لاعبي نادي الزمالك، أنه لن يلعب في مصر ولن يتعاقد مع النادي الأهلي، بل ستكون وجهته هو الدوري الإماراتي”.

وقال الغندور: “ سيتم التحقيق مع أبو جبل وطارق حامد، بسبب تهربهما من نادي الزمالك،وبالتحديد أبو جبل الذي ادعى أنه مُصاب وجاب أشعة قديمة عشان يتثبت ده، بس دكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب قال أن دي كانت إصابة قديمة، وكذلك طارق حامد الذي لم يتواجد في النادي لمدة فوق الشهر ونصف بسبب الإصابة”.

ولام الغندور، على حارس مرمى الزمالك، قائلاً: “ أبو جبل خاض باقي مباريات كأس الأمم وهو مُصاب، ورجع بعد يومين من إصابته أمام كت ديفوار وخاض مباراة المغرب وتألق بشكل كبير والجميع أشاد به وقتها، ولكن لماذا يتهرب أبو جبل وطارق حامد من الزمالك”.

واستكمل: “ اللاعبان انتهت علاقتهما رسمياً بنادي الزمالك، ولن يتواجدا في صفوف النادي بعد هذا الموسم”.