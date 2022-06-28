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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /707514/أبرز-التشريعات-التي-أقرها-مجلس-الشيوخ-خلال-دور-الإنعقاد-الثاني

فض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وذلك عقب اقرار تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، لتستمر الإجازة البرلمانية حتى الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

حيث نصت المادة المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدول

أبرز التشريعات اليت أقرها الشيوخ فى دور الإنعقاد الثاني

وتضمنت أبرز التشريعات التى أقرها مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، إصدار قانون العمل المقدم من الحكومة ،حيث ظهرت الحاجة جليـا إلى قـانون عمـل جديـد يلبى تطلعات الشعب المصـرى فـى تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل.

قانون المالية العامة الموحد

كما أقر المجلس مشروع قانون المالية العامة الموحد، ذلك بهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد شامل يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.

قانون حقوق المسنين

كما أقر المجلس قانون حقوق المسنين، الذي يهدف لتوفير الرعاية الصحية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، إضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، فضلا عن أنه يكفل جميع الحقوق السياسية والاقتصادية لكبار السن.

خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022\2023

كما وافق المجلس على خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022\2023، موضحا ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام ٢٠١٦ واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، حيث أصبحت قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.

قانون مستقبل وطن بشأن ذوي الإعاقة«قادرون باختلاف»

كما وافق المجلس الشيوخ علي قانون مستقبل وطن بشأن ذوي الإعاقة«قادرون باختلاف» المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، والذي يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيا أيضا مع حكم المادة 81 من الدستور، والتى تلزم الدولة بحقوق ذوى الإعاقة.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

والذي يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

جاء ذلك ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للدستور من خلال دراسة واقتراح ما يراه مناسبا لتدعيم الديمقراطية، والسلام المجتمعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.